Oscarwinnares Olympia Dukakis (89) overleden

De broer van de actrice maakte het nieuws bekend op Facebook. „Mijn geliefde zus, Olympia Dukakis, is vanochtend in New York City overleden. Na een ziekbed van vele maanden heeft ze eindelijk haar rust gevonden en is ze bij haar Louis (Zorich, red.).

Dukakis was 56 jaar toen ze in 1988 wereldfaam vergaarde met haar rol in Moonstruck. Voor haar acteerprestaties in de film – waarin ze schitterde naast hoofdrolspelers Cher en Nicolas Cage – ontving ze een Oscar voor beste bijrolspeelster. Cher kreeg het beeldje voor beste hoofdrolspeelster.

Dukakis was getrouwd met acteur Louis Zorich, die in 2018 overleed. Het stel had samen dochter Christina en zonen Stefan en Peter.