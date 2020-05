Prins Charles vreest voortbestaan orkesten en theaters door coronacrisis

„We moeten een manier vinden om alles op gang te houden”, stelde Charles maandag in een interview op het Britse Classic FM. De prins is beschermheer van tientallen cultuurinstellingen en merkte op dat ze van ’groot belang’ zijn voor de economie.

Charles noemde als voorbeeld The Royal Opera House in Londen. Het concertgebouw heeft sinds het begin van de coronacrisis 60 procent van de inkomsten zien wegvallen. „Ze zitten in verschrikkelijke moeilijkheden, want hoe zorg je ervoor dat je weer kan opstarten? (...) We moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat deze fantastische mensen en organisatie dit overleven.”

De Britse prins, die het coronavirus zelf opliep in maart, sprak in het programma ook over zijn liefde voor klassieke muziek. Hij onthulde onder meer dat hij zijn oudste zoon William had geholpen bij het uitzoeken van muziek voor zijn huwelijk met Catherine in 2011. „Hij was heel blij dat ik een paar stukken voorstelde voor de bruiloft.”