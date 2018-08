Deze BN’er noemt vrouw ’de yin voor mijn yang’

Charly Luske en Tanja Jess zijn precies tien jaar getrouwd en hun tinnen huwelijk blijkt een succes. „10 jaar getrouwd met hem. Hij die me altijd liefheeft, achter me staat of voor me, als dat nodig is. Met wie ik samen immens geniet van het wonder van onze kinderen”, zwijmelt Tanja bij een trouwfoto. „Die zó ontzettend lief en zacht en goed is... en ingewikkeld... en spannend... die me prikkelt en uitdaagt... me beschermt maar me ook ruimte geeft... me laat groeien... me aan het lachen maakt... me betovert met zijn talent... me sterker maakt en mooier en beter...”, gaat de actrice verder met haar complimenten. „Hij is de liefde, mijn liefde.”

Ook Charly heeft het nog behoorlijk te pakken. „Tien jaar getrouwd met de liefde van mijn leven. Mijn redder, mijn engel, mijn alles. Zij is de yin voor mijn yang, het licht in mijn duisternis, de vreugde in mijn leven en de Jess voor mijn no.” De zanger heeft nog lang geen genoeg van het getrouwde leven en wil ’graag nog tien keer tien jaar’.

De 51-jarige Tanja en de 39-jarige Charly trouwden op 9 augustus 2008 in Nuenen. Het stel heeft twee zoons, Billy (15) en Bobby (10).