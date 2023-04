Nick Schilder gaat solo het theater in

De tour heeft als titel The singer songwriter show gekregen. In het voorjaar van 2024 trekt Schilder solo door het land met een programma dat bestaat uit hits van bekende singer songwriters, gecombineerd met persoonlijke verhalen én zijn eerste, eigen nummers. Op 24 april 2024 staat Schilder met voor het eerst met zijn voorstelling in de PHIL in Haarlem.

Schilder laat in een verklaring weten: „Ik ben opgegroeid met de muziek van onder anderen Jackson Browne, James Taylor, Bob Dylan, Don McLean en Neil Diamond. Ik speelde deze muziek eindeloos op mijn gitaar en zong deze op mijn slaapkamer. Ik verbaas me erover dat het muziek is die je op de radio amper hoort, maar dat als je zo’n liedje speelt, het voelt als een warm bad en mensen het altijd fijn vinden deze nummers te horen.”

Soloalbum

Afgelopen december onthulde Schilder al in LINDA. dat er plannen zijn voor een soloplaat, nog voordat Simon Keizer liet weten te willen stoppen als duo: „Als dit album mislukt, zullen journalisten schrijven dat mijn solocarrière in de kiem gesmoord is”, zo filosofeerde Schilder in het magazine.