Kaars die naar vagina ruikt binnen uur uitverkocht

Het is niet duidelijk of mensen straks een huis hebben dat ruikt naar de actrice, maar ze was wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de This Smells Like a Vagina-kaars. Gwyneth werkte samen met een parfummaker aan een nieuw geurtje toen ze besefte wat voor parfum ze hadden gemaakt. „Eh, dit ruikt naar vagina”, zou de actrice toen hebben gezegd. Die ruikt volgens haar naar ’een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad’, zoals op Goop staat omschreven.

Gwyneth is de afgelopen jaren vaker openhartig geweest over vagina’s. Zo deelde de actrice dat ze die van haar graag stoomt. Ook verkocht Goop een zogeheten ’yoni-ei’ dat de spieren zou moeten versterken en lustopwekkend zou werken.

