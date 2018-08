Fresku over zoontje: ’Blijf hier bij papa, ik kan niet zonder je’

Fresku rapt in het nummer Mijn Zoon over de ziekte waarmee zijn pasgeboren zoontje Rayaan mee heeft te kampen en de moeite die hij er als vader mee heeft. „Ik voel me vastgebonden, blijf hier bij papa, ik kan niet zonder je.” „Als ik met je zusjes ben, moet ik me groot gedragen, ik verstop me op het toilet zodra mijn ogen tranen.”

De rap van de vader die naast zoontje ook twee dochters heeft, Alisha (8) en dochter Nubia (1), maakt veel los bij fans, waarvan een aantal zijn worsteling herkent. „Ik krijg nu al een brok in m'n keel door alleen het horen van de hartmonitor. 7 jaar geleden, een soortgelijke situatie meegemaakt met mijn zoon. Ik wens jullie heel veel kracht en liefde.” En: „Dat worden weer rode ogen. Ik hoop dat hij helemaal gezond is nu.” Ook krijgt hij veel complimenten van mensen die nummer al beluisterd hebben.

De opbrengsten van het nummer doneert de rapper aan het Ronald McDonald Kinderfonds. In juli riep de rapper zijn fans op om voor zijn pasgeboren zoontje Rayaan Zahir Michael Reymound te bidden. Inmiddels gaat het weer beter met het jongetje en bedankte de rapper op Instagram voor ’de vele liefde’ en ’alle wensen en gebeden’ die ze van fans kregen. Wat hem precies mankeert, maakte Fresku niet bekend, maar volgens RTL is een chronische ziekte geconstateerd waarvoor Rayaan levenslang medicijnen zal moeten slikken.