Vijftig nieuwe sterren voor Trump op Walk of Fame

Een conservatieve straatartiest is bezig geweest met het terugbrengen van zijn ster. Niet de echte, maar tientallen vinyl stickers prijkten op plekken die voorheen leeg waren. Dat meldt The Hollywood Reporter.

De reden voor zijn actie is niet alleen de vernieling van de originele Trump-ster, maar ook de aanbeveling die er zou zijn van de West Hollywood City Council om de tegel van de Amerikaanse president te laten verwijderen vanwege de diverse aanklachten tegen hem over misbruik van vrouwen.

Angst voor nieuwe vernielingen

De artiest en zijn crew hebben bijna duizend euro uitgegeven aan de vijftig stickers, gesponsord door een jonge anonieme ondernemer. Ze noemen zichzelf The Faction en zijn bondgenoten van de conservatieve artiest Sabo. Deze sprak zich in maart van dit jaar nog sterk uit tegen misbruik van kinderen in Hollywood.

De sterren zijn ondertussen alweer verwijderd. The Hollywood Reporter heeft de foto’s nog. Een medewerker van Ripley’s Believe It or Not!, een attractie gelegen aan Hollywood Boulevard, zei dat de stickers eraf gehaald zijn uit angst voor nieuwe vernielingen, die ook hen zou kunnen treffen. De schoonmaakdienst liet weten al vanaf vijf uur in de ochtend bezig te zijn geweest.

Bekijk ook: Donald Trumps ster wordt niet hersteld