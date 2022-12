Prins Harry negeert persvragen over familie op rode loper

In New York maakten de hertog en hertogin van Sussex hun opwachting bij een gala van mensenrechtenorganisatie Robert F. Kennedy Human Rights. Het koppel kreeg tijdens het evenement een onderscheiding voor hun liefdadigheidswerk.

Bij aankomst van Harry en Meghan klonk gejuich maar ook kritiek. Zo riep iemand in het publiek dat de twee "de koninklijke familie kapot aan het maken" zijn. De hertog en hertogin gaven geen enkele reactie op vragen van journalisten over de aanstaande Netflixdocumentaire.

Op videobeelden is te horen dat journalisten Harry onder meer vroegen of hij een boodschap voor zijn familie had. Ook roept iemand hem toe of hij geld boven zijn familie stelt. Daarna mompelde de prins "zoveel vragen" voordat hij en Meghan van de loper werden begeleid.

Donderdag verschijnen de eerste drie afleveringen van de documentairereeks. Daarin praten Harry en Meghan over waarom ze zijn teruggetreden uit het Britse koningshuis en hun ervaringen met de media.