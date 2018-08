Kanye West was bang zich uit te spreken voor Trump

„Als muzikant en Afro-Amerikaan, als de man uit Hollywood probeerde iedereen om me heen mijn kandidaat voor mij te kiezen. Ze zeiden dat ik er niet voor kon uitkomen dat ik voor Trump ben, anders zou mijn carrière over zijn, of ik zou uit de gemeenschap gekickt worden, omdat er zo’n idee heerst dat zwarten alleen democraat kunnen zijn”, vertelt Kanye over zijn standpunt.

Nog lang na zijn ziekenhuisopname in 2016 durfde hij zich echter niet uit te spreken. Hij verloor zijn zelfvertrouwen en dat kwam pas anderhalf jaar later weer terug. „Als ik bang ben om mezelf te zijn, dan ben ik niet Ye, dat maakt me juist Ye. Ik houd ervan als mensen boos op me worden om sommige dingen.”

Stoornis omarmd

De bipolaire stoornis die bij hem geconstateerd werd, heeft hij omarmd. „Ik denk dat het belangrijk is om open te praten over mentale gezondheid. Zeker voor mij als zwart zijn, omdat we nooit zwarte therapeuten hadden in onze gemeenschap en geen medicijnen hadden.” Hij verwijst naar zijn interview bij TMZ, waar hij in een manische toestand was. „Het is goed dat mensen dat zien. Daar krijg je die reacties, haast bedreigingen.” Toch nam hij voor deze show bij Jimmy Kimmel wel medicijnen omdat hij in een kalme toestand wilde zijn.

Hij laat weten vooral manisch, ’high’ te zijn en minder last te hebben van de depressieve kant van de ziekte. Depressieve gedachten heeft hij soms wel, maar hij raakt ze meteen weer kwijt door ze uit te spreken. „Dan zeg ik gewoon: ’O, ik dacht dat ik mezelf wilde ombrengen’, en met dat ik het gezegd heb, is de gedachte weer weg.”