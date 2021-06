Bernice Berkleef wint Gouden Strop 2021

De jury, onder leiding van journalist Koen Voskuil, noemde haar boek ’een knap geschreven en spannende thriller, die verleden en heden met elkaar verbindt.” Ook waren er complimenten voor ’de goed gevatte karakters’ die ze opvoert en de opbouw van haar verhaal, dat zich grotendeels afspeelt in Indonesië en ’op onverwachte wijze’ eindigt.

Bloedsteen, over een verborgen familiegeschiedenis op het eiland Java, is de tweede thriller van de hand van Berkleef. Eerder maakte zij al indruk met Cody, een aangrijpend verhaal over een moeder die op een dag het ledikantje van haar zoontje leeg aantreft, terwijl de vader zich gemeld heeft op het politiebureau met de maxi-cosi van hun verdwenen kind. Is hij wel te vertrouwen?

Heimelijke passie

Berkleef, die een opleiding Toerisme en een studie HBO-Rechten afrondde, zag een loopbaan in die vakken niet zitten. Schrijven was van kinds af aan haar heimelijke passie en zij besloot haar geluk als schrijver te beproeven. Haar eersteling was een jeugdboek, De Missie van Kim Dakerveld, dat meteen ook opviel: het werd in 2012 genomineerd voor De Zoute Zoen, een bekende Vlaamse jeugdboekenprijs. Laster gaf ze in eigen beheer nog de reeks Flame uit, gericht op jongeren, voordat ze de stap waagde om haar eerste thriller te publiceren.

Ook andere schrijvers vielen zaterdag in de prijzen. Zo kreeg de Vlaming Toni Coppers de Hebban Thrillerprijs (een lezersprijs van deze online community) uitgereikt voor zijn boek Val. Debutant Floris Kleijne werd voor Klaverblad bekroond met de Schaduwprijs, een aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut. De Zilveren Strop, een vakjuryprijs voor het beste Nederlandstalige spannende verhaal die dit jaar voor de eerste keer werd toegekend, was voor Hugo Luijten.