Terug naar Pandora als opwarmer nieuwe Avatar-film

Door Marco Weijers

Jake Sully (Sam Worthington) en zijn geliefde Ⓒ Twentieth Century Fox

Dertien jaar na de première van Avatar is dit sciencefictionavontuur van regisseur James Cameron nog steeds de meest succesvolle film uit de cinemageschiedenis. De release van een opgepoetste versie in de bioscoop zal die toppositie vanaf deze week alleen nog maar versterken. „Ook is het een mooi opwarmertje voor wat er nog komen gaat”, belooft producent Jon Landau (62) in Londen.