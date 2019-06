Katharine McPhee en muziekmiljonair getrouwd

McPhee postte vrijdagochtend al een video op Instagram waarin ze de bruiloft aankondigde. „Precies 13 jaar geleden verscheen mijn eerste single, Somewhere Over The Rainbow”, schreef ze bij opnames van een optreden destijds. „Vandaag trouw ik met de man die het produceerde. Het leven zit vol met mooie toevalligheden, toch? Bedankt dat je me over die regenboog hebt getild, David.”

De 69-jarige muziekproducent vroeg de Scorpion-actrice in juli ten huwelijk in Italië. Voor beiden is dit niet hun eerste huwelijk. De 35-jarige actrice was eerder getrouwd met Nick Cokas. In 2014 kondigde ze na zes jaar huwelijk een scheiding aan. David trouwde maar liefst vier keer eerder. Foster was tot 2016 getrouwd met de Nederlandse Yolanda Hadid, de moeder van modellen Bella en Gigi. Daarvoor trad hij in het huwelijk met zangeres B.J. Cook, model Rebecca Dyer en liedjesschrijfster Linda Thompson.