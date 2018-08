Blauwe plekken, zwarte voeten: verjaardagsgast Kylie Jenner afgevoerd

Een vriendin van Kylie Jenner werd op een brancard het restaurant uitgereden. Ze lag op haar buik, met haar met blauwe plekken bedekte gezicht naar beneden gericht en haar zwarte voetzolen duidelijk zichtbaar. Caitlyn Jenner en haar vriendin Sofia Hutchinson kijken toe met een gezicht waarop de horror van is af te lezen. Daily Mail brengt het verhaal met foto’s.

Eenmaal in de ambulance werd er met spoed naar het ziekenhuis gereden. Wie de blonde jonge vrouw was, is niet bekend, evenals haar verdere toestand of een aanleiding. Totdat de vrouw afgevoerd moest worden, was het een feest zoals men van een Kardashian-Jenner-lid kan verwachten; over the top, alles roze aangekleed, met zelfs een gigantische roze ballenbak, mochten de beroemde gasten als Nicki Minaj, Winnie Harlow en Dave Chapelle, de dansvloer zat zijn. Een muur van de bar was compleekt bedekt met opschriften ter ere van Kylie’s volledig aanwezige familie en hun vriendjes.

Zelf besteedt de 21-jarige op sociale media geen aandacht aan het noodgeval op haar verjaardag. Wel laat ze zien dat ze er zelf na een wilde avond ook niet zo best aan toe was, met een bizarre foto waarop ze het been van de barbiepop van haarzelf had gebroken. Fans herkennen zich erin: ’Dit zijn wij na een feest vol wodka’.