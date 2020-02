Snoop Dogg biedt Gayle King excuses aan na ruzie over Kobe Bryant

„Gayle King, ik heb je publiekelijk aan de schandpaal genageld op een verkeerde manier. Ik was boos omdat je vragen over Kobe Bryant stelde, waardoor ik emotioneel reageerde. Ik wil sorry zeggen voor de taal die ik toen heb uitgeslagen en ik je voor van alles en nog wat uitmaakte. Dat was respectloos”, aldus Snoop Dogg.

„Ik had het gevoel Kobe te moeten verdedigen omdat hij dat zelf niet meer kon. Er zijn veel mensen die van mij houden en tegen me op kijken en tegen hen wil ik graag zeggen dat je fouten kunt goed maken. Pak je verantwoordelijkheid en zeg dat je verkeerd zat. Dus het spijt me. Ik hoop dat we privé even met elkaar kunnen spreken. Een fijne dag nog.”

King haalde zich de woede van Snoop, maar ook vele Kobe Bryant fans op de hals, toen ze in een interview met Lisa Leslie over de overleden basketballer vroeg of zijn nalatenschap niet besmet was door het feit dat hij in 2003 ervan beschuldigd werd een dame aangerand te hebben. Volgens Snoop was het ongepast om hier zo snel na zijn dood over te beginnen, met name omdat Bryant uiteindelijk niet veroordeeld werd.