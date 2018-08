Idris Elba nieuwe James Bond?

De Daily Mail tekende deze uitspraak op uit een gesprek tussen haar en de Amerikaanse filmmaker Antoine Fuqua donderdagavond. Broccoli zei bovendien dat het tijd is voor een ’niet-witte’ man in de hoofdrol.

Het is al vier jaar geleden dat zijn naam voor het eerst naar boven kwam, toen uit gelekte e-mails bleek dat de toenmalige studiobaas Amy Pascal had gezegd: ’Idris zou de volgende Bond moeten zijn’. De acteur zelf heeft tot heden de geruchten ontkend en ziet zelfs het liefst een vrouw in de hoofdrol van de geheim agent. Jennifer Lawrence wordt veel getipt voor de rol, evenals Gillian Anderson.

Ondertussen is onlangs bevestigd dat Daniel Craig zelf nog in de 25e editie van de franchise acteert, die voor het eerst uitkomt in Engeland op 25 oktober 2019. Dat zal fans verbazen, want drie jaar geleden beweerde Craig nog stellig dat hij ’liever zijn polsen doorsneed dan nog eens de rol van James Bond te spelen’. Toch kruipt hij in december van dit jaar onder regie van Danny Boyle voor de vijfde keer in de huid van de geheim agent, voor James Bond 25. Velen verwachten dat hij het na die mijlpaal echt voor gezien houdt.

Bekijk ook: Henry Cavill solliciteert naar rol James Bond