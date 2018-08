Afrojack zegt jubileumconcert af

Wat die ’omstandigheden’ precies inhouden, is niet bekend. „Dit is ook het enige wat wij daarover hebben vernomen”, zegt een woordvoerster van Ahoy. „Meer is er niet bekend.”

Volgens de zegsvrouw krijgen mensen die een kaartje hebben gekocht, hun geld terug. „Vooralsnog is er geen nieuwe datum voor het concert.”

Met het concert zou Afrojack, oftewel Nick van de Wall, vieren dat hij inmiddels tien jaar een succesvol dj is. Optredens in dezelfde week zijn overigens niet gecanceld. Op 7 september draait Afrojack in Griekenland en op 9 september geeft hij een optreden in Spanje.