Boekrecensie ’Fidelio leeft nog’ :geestige satire over ijdele presentator

— Wat: roman — Wie: Jonathan van het Reve — Uitgever: Das Mag

Door lies schut

De nieuwe roman van schrijver Jonathan van het Reve is een geestige satire over een satirisch tv programma. Van het Reve - niet geheel toevallig tekstschrijver bij Arjen Lubach - neemt niet alleen een ijdele presentator op de hak, (Fidelio genaamd, hoe fideel is de man eigenlijk?), maar ook het zogenaamde knuffeldenken in bepaalde kringen over de islam, de angst bij sommigen om een minderheid te kwetsen.