Harry aan de drank en drugs om met mentale problemen te dealen

„Ik was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik minder zou voelen”, vertelt Harry. „Ik dronk waarschijnlijk de hoeveelheid voor een week op een vrijdag- of zaterdagavond. Ik dronk niet omdat ik ervan genoot, maar omdat ik iets probeerde te maskeren.”

Harry zei verder dat zijn mentale problemen gevolgen hadden voor het uitvoeren van zijn koninklijke taken. „Zelfs voor ik het huis uit ging baadde ik al in het zweet en ging mijn hart tekeer. Ik ging in een vecht-of-vluchtmodus.” De prins kampte daarnaast met angst en paniekaanvallen en beschreef de tijd van zijn 28e tot zijn 32e als ’een nachtmerrie’.

Therapie

In de documentaireserie benadrukt Harry ook het belang van therapie. Hij ging zelf vier jaar geleden in therapie op aandringen van zijn vrouw Meghan. In de serie is te zien hoe Harry een EMDR-behandeling ondergaat. Hij haalt ook opnieuw uit naar zijn familie, die hen volgens hem ’compleet negeerde’ toen hij en Meghan ’gevolgd, gefotografeerd, opgejaagd en lastiggevallen werden’ in de dagen dat hun relatie openbaar werd. „Ik voelde me compleet hulpeloos. Ik dacht dat mijn familie me zou helpen. Maar elke vraag, verzoek, waarschuwing, wat ook maar, werd totaal verzwegen of genegeerd.”

De prins meent dan ook dat hij en Meghan van hun kant genoeg geprobeerd hebben om zich te handhaven in het Britse konningshuis. „We hebben er vier jaar aan besteed om het te laten werken. We hebben alles gedaan wat in onze macht lag om hier te blijven en onze functies uit te oefenen, ons werk te doen.”

’Andere vrouw verliezen’

Hij beweert dat Meghan suïcide overwoog, maar dat niet deed omwille van hem. „Wat haar tegenhield, was hoe oneerlijk het zou zijn voor mij na alles wat er met mijn moeder was gebeurd. En dat ik in een positie terecht zou komen waarin ik een andere vrouw in mijn leven zou verliezen, met een baby in haar, onze baby”, zegt Harry. „Het engste was haar helderheid van denken. Ze was niet gek. Ze was niet onder invloed van medicijnen of alcohol. Ze was compleet nuchter en bij haar volle verstand.”

Meghan vertelde al eerder over haar suïcidale gedachten, in het veelbesproken interview met Oprah Winfrey.