Mariah Carey cancelt tour door Australië

„Met enorme spijt moet ik bekendmaken dat ik Australië en Nieuw-Zeeland niet kan bezoeken later dit jaar”, laat Mariah weten op de website van MJR Presents, de organisator van haar tournee. „Ik werk aan nieuwe muziek en ik kan niet wachten om die met jullie te delen later dit jaar.”

Organisator MJR Represents laat weten dat fans hun geld terug krijgen. „We bieden onze excuses aan voor het ongemak.”

De afzegging van Mariah is extra zuur voor fans omdat de shows al waren verzet. Carey zou in eerste instantie in februari optreden in Australië en Nieuw-Zeeland, maar moest toen ook al afzeggen.