Mabel op huwelijk Rolf (van Viktor)

Rolf Snoeren en zijn partner Brandon arriveren bij de plechtigheid in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Ⓒ Ferry de Kok

Rolf Snoeren (49), beter bekend als Rolf van de mode-ontwerpers Viktor en Rolf, is vrijdag in Amsterdam getrouwd met zijn Amerikaanse partner Brandon, met wie hij al meer dan vijf jaar samen is.