Mick Harren: ’Ik heb er echt vreselijk veel spijt van’

In het showbizzprogramma legt Mick uit dat hij eigenlijk andere plannen had die dag en per toeval een neppistool op zak had, wat naar eigen zeggen een onderdeel is van lampen die hij zelf maakt. „Verkeerde plaats en verkeerde tijd, ik zou eigenlijk gaan varen”, maar volgens Mick wilde zijn vijftienjarige dochter ’gewoon lekker weer in Purmerend rondfladderen’.

Bekijk ook: Mick Harren weer op vrije voeten

Ook zegt de volkszanger dat zijn actie bedoeld was om zijn voormalige stiefzoon – de zoon van zijn ex-vrouw Pascale – af te schrikken. Op de vraag wat hij zelf vindt van de situatie antwoordt hij dat hij denkt dat het hem heeft gered. „Mijn dochter is er helaas getuige van geweest”, voegt hij daaraan toe.

Mick laat weten op 8 november zich voor de rechter te moeten verantwoorden. Tot die tijd mag hij zich niet begeven in zijn woonplaats Purmerend, wat hem er toe dwingt om al die maanden elders te verblijven. In Shownieuws zegt hij te hopen dat hij niet meer achter slot en grendel hoeft, want de gevangenis is volgens hem ’de hel op aarde’. In de afgelopen elf dagen die hij daar heeft doorgebracht is hij ruim vijf kilo afgevallen. „Ik heb vijf kilo verloren in de gevangenis, pure stress. Ik heb alleen maar aan mijn dochter gedacht”, aldus de 51-jarige zanger.

Bekijk ook: MICK HARREN trekt pistool in bomvolle kroeg