DE VRIJE VAL VAN JAN ULLRICH...

Met zijn tweede vrouw Sara kreeg Jan Ullrich drie kinderen. Ook zij kon uiteindelijk niet tegen zijn wispelturige gedrag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij was lange tijd hét Duitse troetelkind, de trots van een hele natie. Maar van het onaantastbare imago van voormalig Tour de France-winnaar JAN ULLRICH is niets meer over. Drank en drugs hebben de ex-wielrenner compleet gesloopt. Vorige week werd hij nog gearresteerd op Mallorca, gisteren gebeurde hetzelfde nadat hij een escortdame in een hotel in Frankfurt had geprobeerd te wurgen. De politie behandelt de zaak nu... ALS EEN POGING TOT MOORD!