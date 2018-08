Tim Hofman legt schadeclaim neer na kaakbreuk

Hofman liep een jaar geleden een gebroken kaak en een hersenschudding op toen het tot een handgemeen kwam in het kantoor van Hendriks. Hij was er voor zijn YouTube-show #BOOS. Hofman riep de huisbaas in een confrontatie voor de camera ter verantwoording over de volgens de presentator erbarmelijke leefomstandigheden in een studentenhuis.

Hendriks en Hofman hebben elkaar inmiddels gesproken. „We hebben een goed gesprek gehad en elkaar de hand geschud”, zegt Hendriks tegen de krant. „Tim heeft een schadeclaim neergelegd en nu is het een zaak tussen onze advocaten. Later dit jaar zal blijken of we deze kwestie naar ieders tevredenheid kunnen afwikkelen.”

Door de klappen die Hofman kreeg, kon hij maandenlang niet werken. Pas in februari ging hij weer aan de slag.