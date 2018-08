Gijs van Dam dient nieuwe klacht in tegen Jelle Brandt Corstius

Aanleiding voor de klacht zijn uitlatingingen van Brandt Corstius over zijn zaak in een persverklaring vorige maand. Hierin stelt hij ‘geen seconde spijt’ gehad te hebben van zijn eerdere beschuldigen. Plasman noemt de verklaring ‘één grote, valse getuigenis’.

„Maar goed, het leed is al geschied, sterker nog: in zijn persverklaring doet Brandt Corstius er nog een schepje bovenop door Gijs van Dam in één adem te noemen met de beweerde serieverkrachters Weinstein en Cosby, door te beweren dat Van Dam leiding gaf aan vijftig mensen – niet waar – en door ook nog maar eens achterwege te laten dat ze ongeveer even oud waren toen deze eenmalige, onfortuinlijke ontmoeting zestien jaar geleden plaatsvond. Dat is, als je het mij vraagt, één grote, valse getuigenis. Alweer. We hebben inmiddels een nieuwe aanklacht wegens smaad bij de officier van justitie ingediend.”

Jelle Brandt Corstius beschuldigde Van Dam vorig jaar van verkrachting waarop Van Damaangifte deed wegens smaad en laster. Beide aangiften werden maand geseponeerd.

Bekijk ook: Geen vervolging in zaken Brandt Corstius en Van Dam