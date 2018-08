Dit zijn Kylie’s meest bizarre verjaardagscadeaus

Ⓒ Instagram

Kylie Jenner had een verjaardag om nooit te vergeten. Vrijdagavond gaf ze een groot feest in club Delilah in West-Hollywood. Het restaurant was speciaal voor Kylie Jenners 21e verjaardag met roze bladgoud bekleed, maar dat blijkt niet het enige bizarre van de avond. De socialite is overladen met extreem luxe cadeaus.