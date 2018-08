Dré ziet voor het eerst papa Hazes optreden

„Er is vanavond iemand bij ons en die ziet mij voor de allereerste keer in zijn leven optreden en dat is mijn zoontje. Dan moet je toch een goede indruk achterlaten. Dus ik ga er nu een voor zijn moeder zingen. Zij gelooft in mij!” vertelt André tijdens zijn optreden op Bonaire voordat hij het nummer inzet. En zijn missie lijkt geslaagd: „Wat een moment! Voor de allereerste keer papa live zien optreden! En dat publiek! Heerlijk!”, schrijft Monique op Instagram.

Voor de kleine Dré was het een hele belevenis. Tijdens de soundcheck eerder op de dag zingt de peuter uit volle borst mee met Leef en geniet hij zichtbaar. Ook wanneer ’s avonds de hit wordt gezongen door André beweegt het ventje hard mee op zijn stoel. „AA! Zijn favoriete liedje van ZIJN papa!”, schrijft Monique.

André is in ieder geval erg tevreden over de avond. „Zo trots! Dreetje heeft voor het eerst papa gezien op het podium. Ben nog nooit zo nerveus geweest...”