Kanye West is benaderd voor pornofilm

Greg Lansky, de Steven Spielberg van de porno, is onder meer eigenaar van de 18+ website Blacked.com, de favoriete pornosite van Kanye. Na het optreden van West bij Jimmy Kimmel is Lansky direct in de pen geklommen.

„Ik wil je bedanken dat je Blacked.com meerdere malen hebt genoemd tijdens Jimmy Kimmel Live. Het was een eer dat jij ons werk en de talentvolle artiesten waarmee we werken hebt benoemd. Je mag deze brief dan ook zien als een uitnodiging om een legendarische pornofilm te regisseren voor de website. Natuurlijk heb je volledige artistieke vrijheid. Dit is een grote kans om de kloof tussen 18+ entertainment en de normale entertainment te dichten. We zouden hiermee geschiedenis kunnen schrijven! Ik heb Tori Black en Kendra Sunderland al kunnen regelen voor de film”, zo staat te lezen in de brief van Greg aan Kanye.

Overigens is dit niet het enige aanbod dat Kanye heeft gekregen. Als hij niet in zee wil gaan met Blacked.com, kan hij altijd nog terugvallen op Pornhub. Zij willen hem graag een levenslang abonnement op hun dienst geven.

Kanye West heeft nog niet gereageerd op de aanbiedingen.