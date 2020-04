Bijna 21 miljoen kijkers in Amerika voor initiatief Lady Gaga

One World: Together At Home bracht artiesten vanuit de hele wereld samen om geld in te zamelen voor de hulpverleners die in de zorg werken en voor de World Health Organization in de strijd tegen het coronavirus. Tot nu toe is er 127 miljoen dollar opgehaald.

Er was een flink blik sterren opgetrokken. Late night-presentatoren Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Steven Colbert presenteerden de show, die geopend werd door een piano spelende en zingende Lady Gaga. Andere celebs die virtueel hun steentje bijdroegen waren onder meer Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Elton John, Paul McCartney, Lizzo, Taylor Swift en Stevie Wonder.