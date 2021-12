Acteur John Goodman bijna 100 kilo afgevallen

Goodman werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Dan Conner in de populaire sitcom Roseanne. De acteur speelde van 1988 tot 1997 de fictieve echtgenoot van Roseanne Barr en keerde in 2018 terug voor de reboot van de serie. Maar het verschil met ruim dertig jaar geleden is groot, bijna honderd kilo.

En dat is het resultaat van jaren hard werken. In een interview met David Letterman in 2010 gaf hij toe dat hij 180 kilo woog. Maar de acteur was vastbesloten daar korte metten mee te maken. Zeven jaar later zei hij tegen ABC News: „Vroeger zou ik er drie maanden tussenuit gaan, zo’n dertig kilo afvallen en mezelf vervolgens belonen met een sixpack of wat dan ook en gewoon weer teruggrijpen naar mijn oude gewoontes. Maar deze keer wilde ik het anders aanpakken. Ik kom op een leeftijd waarop ik het niet meer kan veroorloven om stil te zitten.”

Personal trainer

Het was volgens Goodman ’gewoon een kwestie van controle over de porties’. „Dan zei ik tegen mezelf: ’Ik heb het niet nodig.’ Maar ik ondertussen schoof gewoon alles in mijn mond.” Hij nam daarom een personal trainer in de arm die hem aanzette zes keer per week te sporten. Ook kocht Goodman fitnesstoestellen en ging hij ’bewust’om met bewegen en eten.

Maar dat was niet de enige verandering. In 2007 besloot de cultheld te stoppen met het drinken van alcohol. „Ik moest een Emmy in ontvangst nemen. Maar ik miste de repetitie, omdat ik dronken was. En tegen de tijd dat het zondagochtend was, trilde ik. Ik was nog dronken, maar ik trilde nog steeds.”

Goodman wist dat het zo niet verder kon en belde daarom zijn vrouw. Hij werd opgenomen in een kliniek en besloot af te kicken.