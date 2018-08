Vader OG3NE heeft relatie met 35 jaar jongere fan

Rick maakte zijn relatie zaterdagavond bekend via sociale media. Bij een foto waarop hij met Janine te zien is, schrijft hij: „Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is. Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine.” Ook zijn nieuwe vriendin deelde de foto en laat weten: „Sinds korte tijd ben ik zo ontzettend verliefd, gelukkig en dankbaar dat ik van grote betekenis ben op iemands leven. Ik ben blij Rick, dat ik samen met jou mag genieten van deze prachtige zomervakantie.”

Isolde Vol (48), de moeder van de OG3NE-zusjes, overleed op 12 juli in het bijzijn van haar geliefden. „Na een moedig en lang gevecht heeft zij de strijd tegen een zeldzame vorm van kanker uiteindelijk verloren”, liet het gezin op haar sterfdag weten in een verklaring. Een maand later plaatste weduwnaar Rick een emotioneel bericht op sociale media. „Alleen maar stilte, pijn en verdriet... Wat mis ik jou, mijn lieve Isolde.”

De 20-jarige Janine is al jaren groot fan van OG3NE, zo blijkt uit berichten en foto’s op haar sociale mediakanalen. In 2017, kort voor het Eurovisie Songfestival in Kiev, waar OG3NE op de elfde plek eindigde, liet ze in BN De Stem weten dat ze al meer dan honderd optredens van Lisa, Amy en Shelley heeft bijgewoond. „Ik had nooit gedacht dat ik zo’n grote fan zou worden van een bepaalde groep. Ik heb heel wat kilometers moeten rijden voor de concerten, maar dat heb ik er graag voor over. Ze hebben altijd even tijd voor je. Ondanks dat de meiden het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, onder meer met hun moeder.”

Lisa, Amy en Shelly reageerden op het bericht van hun vader door emoji’s onder de foto te plaatsen.