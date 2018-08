Mick Harren haalt uit naar Peter R. de Vries

„Ik hoorde dat ik zonder mijn toestemming in de uitzending ben geweest en dat ik niet gekomen zou zijn omdat ik soort van vrees had voor Peter R de Vries? Peter heeft ooit maar één ding goed gedaan en dat is de beste vrouw trouwen die hij ooit kon hebben”, aldus de volkszanger, die ooit samen met Peters ex schilderijen exposeerde. „Een fantastische vrouw en een eveneens zo een fantastische kunstenares! En ook dit heeft Peter R de Vries verprutst! Dus Peter, bij deze, een kusje erop!”

De Vries zei tegen RTL dat Harren zijn verhaal zou komen doen in het programma, maar het op het laatste moment liet afweten toen hij hoorde dat De Vries er ook zou zijn. „Toen hij hoorde dat hij hier aan de desk zou staan en ik ook en dat hij van mij een paar kritische vragen te verduren zou krijgen, toen heeft hij met zijn advocaat overleg gepleegd en gezegd: ’Ik kom niet, ik doe het niet.’ Ik vind het jammer. Als je zo flink bent om in een volle kroeg een pistool te trekken, dan moet je ook zo’n kerel zijn om hier aan de desk je verhaal te komen doen als je dat hebt afgesproken.”

De 51-jarige Mick kwam donderdag op vrije voeten nadat hij elf dagen vastzat voor het bedreigen van zijn voormalige stiefzoon met een nepwapen. De rechtbank ging akkoord met zijn vrijlating onder voorwaarde dat hij de komende maanden niet meer in zijn woonplaats Purmerend komt. Op 8 november moet hij voorkomen.

