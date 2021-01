Kleine Beckham heeft ogen in zijn rug

Evert Santegoeds

De enorme tattoo in zijn nek is opgedragen aan NICOLA. En het zijn haar ogen die de artiest heeft gekopieerd. Het is overigens niet de eerste afbeelding op zijn lichaam die aan haar is gewijd, verschillende gingen er al aan vooraf en het lijkt erop dat BROOKLYN op die manier een beetje de tijd doodt tot hun jawoord eindelijk zal klinken.

De nieuwste bestaat uit enkele regels uit een liefdesbrief die hij ooit kreeg van Nicola, en waarin zij schrijft: ’Voor altijd mijn jongen. Lees dit telkens wanneer je je zorgen maakt. Ik wil dat je weet hoe geliefd je bent. Je hebt het liefste hart wat ik ooit heb ontmoet en ik hoop dat ik nooit een dag zonder jouw liefde zal hoeven zijn.’

Boven de liefdesbrief staan ook nog de coördinaten van zijn geboorteplek: het Portland-hospitaal in Londen.