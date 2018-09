Britney Spears verbaasd over eigen succes

„Het hele nummer gaat over de stress die je als tiener ervaart”, vertelt Britney aan Bang Showbiz. „Ik wist dat het een geweldig nummer was. Het was anders dan de rest en ik hield er meteen van, maar ik denk dat je nooit goed kan inschatten hoe een single wordt ontvangen.”

De destijds 17-jarige Spears wist wel meteen dat producer Max Martin een goed nummer had geschreven, maar ze had nooit verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. „Max is de beste songwriter die er is. Hij is heel perfectionistisch en ik werk heel graag met hem samen. Hij is geniaal.”

Spears is overigens niet alleen verbaasd over Baby One More Time, ze staat er ook van te kijken dat ze al twintig jaar in het vak zit. „Dat is dus echt heel snel gegaan”, reageert ze in The Guardian. „Het was zo’n leuke tijd, alles lijkt een beetje een roes.”

Ook co-producer Rami Yacoub laat weten erg onder de indruk te zijn van de zangeres. „Ze was toen zo verlegen en ontzettend lief. Ik bedoel, ze was nog een kind en we hadden geen idee wat voor beest er schuil ging onder haar onschuldige uiterlijk.”