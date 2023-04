Douwe Bob biedt ’de ultieme Eurovision-ervaring’ aan op zijn boot

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Fans van het Eurovisie Songfestival krijgen de kans om de finale van het liedjesfestijn te kijken in het huis van een oud-deelnemer. Zanger Douwe Bob, die in 2016 aan het Eurovisie Songfestival meedeed met het nummer Slow down, biedt op de dag van de finale een speciaal verblijf aan op zijn woonboot in Amsterdam.