Shakira steunt haar liefje Gerard Piqué

„Lieverd, een periode die we voor altijd in ons hart zullen houden komt nu ten einde. Een van de meest gelukkige momenten uit mijn leven was jou wereldkampioen te zien worden in 2010 met het nationale team, om dit vervolgens met heel Spanje te vieren”, schrijft de Colombiaanse artieste.

De 31-jarige Piqué speelt bij FC Barcelona en wil zich nu alleen daar nog op focussen. Afgelopen zaterdag maakte hij bekend een punt te zetten achter zijn interland-loopbaan. Hij speelde 102 wedstrijden voor Spanje en werd naast wereldkampioen ook Europees kampioen in 2012.