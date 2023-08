Yolanthe Cabau en zoontje voelen aardbeving in Los Angeles: ’We zijn oké’

Op de beelden is te zien hoe de 7-jarige Xess Xava direct onder de tafel kruipt om te schuilen. Een lachende Yolanthe volgt al snel. „Doe wat ik zeg, nu. Het is niet grappig”, zegt het jongetje in het Engels.

„Ik lach vaak een beetje als ik nerveus ben, maar ook om Xess”, schrijft Yolanthe later op Instagram. „Hij is zo getraind hier op school, wat te doen bij een aardbeving, dat hij gelijk opsprong en deed wat hij geleerd had.”

Het ging om een aardbeving met een kracht van 5.5, laat Yolanthe weten. Orkaan Hilary gaat momenteel door de staat Californië heen. De autoriteiten zijn inmiddels overgegaan tot het geven van evacuatiebevelen.