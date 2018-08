Meghan niet het favoriete stijlicoon

Toch heeft Meghan Markle nog genoeg fans voor wie zij wel degelijk hét stijlicoon is Ⓒ Hollandse Hoogte

Meghan, de hertogin van Sussex, is zondag buiten de prijzen gevallen tijdens de Teen Choice Awards in Los Angeles. De echtgenote van de Britse prins Harry was genomineerd in de categorie favoriete stijlicoon.