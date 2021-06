Scooter Braun heeft spijt van rechtenruzie met Taylor Swift

„Alles wat er gebeurd is, is heel verwarrend”, zegt Braun. „Ik weet niet welk verhaal haar is verteld. Ik heb haar verschillende keren gevraagd om het uit te praten, maar dat weigerde ze. Ik heb haar ook aangeboden om alle rechten terug te kopen maar dat weigerde haar team. Het is allemaal heel jammer.”

Volgens Braun is open communicatie heel belangrijk. „Ik heb haar maar drie of vier keer kort ontmoet en dat was altijd heel aangenaam en leuk. Ik vind haar een ongelooflijk getalenteerd artiest en wens haar niets dan het beste.”

Treiteren

Braun verkocht de rechten van Swifts eerste zes albums voor meer dan 300 miljoen dollar aan een investeringsfonds nadat hij de rechten eerder in handen kreeg toen hij platenlabel Big Machine Record overnam. Swift reageerde in 2019 woedend op de gang van zaken en beschuldigde Braun ervan dat hij haar al jarenlang zou treiteren.

„Scooter heeft me mijn levenswerk afgenomen”, stelde Swift onder meer. „Mijn muzikale erfgoed ligt nu in de handen van degene die heeft geprobeerd dat af te breken. Dit is mijn worstcasescenario.” Later besloot de zangeres haar eerste zes albums opnieuw op te nemen. De eerste plaat, de nieuwe versie van Fearless, kwam in april uit en in november volgt een heruitgave van Red.

Braun vindt het kwalijk dat Swift hem uitgemaakt heeft voor ’pestkop’. „Ik ben resoluut tegen pesten”, benadrukt hij. Door de zaak hebben bovendien heel veel mensen een verkeerd beeld van hem. „Ik denk dat als je succesvol bent, je vaak verkeerd wordt begrepen. Succes is een schaakspel, en soms zien mensen pas na vier of vijf zetten wat je aan het doen bent. Er zullen altijd misvattingen zijn omdat mensen de dingen willen zien zoals ze ze willen zien.”