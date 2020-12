Huwelijk Fast And The Furious-ster Tyrese Gibson gestrand

Tyrese is vooral bekend als zanger en als acteur van de Fast And The Furious-films. Hij en Samantha zijn van plan om goede vrienden te blijven en sterke co-ouders te zijn. „We zijn allebei enorm gegroeid tijdens deze relatie. We hebben veel mooie herinneringen en momenten samen en we kijken uit naar de mooie toekomst die wij individueel tegemoet gaan.”

De 42-jarige Tyrese deelde daarnaast ook nog een emotioneel bericht op zijn Instagram. „Bedankt voor de mooie jaren. Ik hoop dat je weet dat ik mijn uiterste best heb gedaan”, schrijft de acteur. „Samantha Gibson, ik heb alles aan jou te danken. Door jou ben ik een betere man, vriend en vader.”

De twee waren sinds 2017 getrouwd en kregen in 2018 een dochter, Soraya.