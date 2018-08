Pijnlijke realiteit voor Temptation-VIPS: geen fan komt opdagen

Er was slechts een handjevol media dat nog langs de kledingkraampjes liep waarachter de deelnemers uit Temptation Island VIPS en Ex on the Beach hun oude kleren probeerden te slijten. Voor het goede doel, dat dan wel. Maar aan wie? Volgens verschillende media was er geen enkele klant. Zo vertelde Olcay Gulsen aan RTL dat het doodstil was. „Er was gewoon werkelijk niemand.” Ook het Parool bezocht het door hen aangekondigde evenement om tot eenzelfde conclusie te komen. „Waar waren die fans?”, vroeg de krant zich af.

De verleidsters mogen op het eiland dan alles uit de kast halen om de mannen in hun netten te strikken; om mensen te verleiden hun oude kleding te kopen, mogen ze met wel meer komen dan zes jaar oude schoenen waarmee ze zelf niet eens in beeld durven te verschijnen.