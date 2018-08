Fred van Leer: Ik duik wél dat pashokje in

Fred van Leer: „Een jurk met een hoepel aantrekken is bijna een militaire operatie.” Ⓒ TLC

Fred van Leer is het nieuwe gezicht van Say yes to the dress Benelux. Het wereldberoemde programma-icoon Randy Fenoli startte de show op in Nederland, nu is het aan de Rotterdamse stylist dat voort te zetten. „Randy hield wat meer afstand, dat is de Amerikaanse manier. Ik duik wél dat pashokje in”, zegt Van Leer.