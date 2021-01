Kristen als Diana zorgt voor kippenvel

In de film Spencer krijgt de kijker een nietsverhullende blik achter de paleismuren, wanneer daar Diana’s scheidingsstrijd met PRINS CHARLES wordt uitgevochten.

Nogal verrassend gingen de opnamen deze week in Duitsland van start.

Daar hebben de makers een kasteel in Tudor-stijl gevonden dat volgens regisseur PABLO LARRAÍN (bekend van de film Jacky met NATHALIE PORTMAN) heel goed kan doorgaan voor het landgoed Sandringham waar het verhaal zich in het echt afspeelde. Schlosshotel Kronberg is voorlopig van de buitenwereld afgesloten. Zwarte doeken voor de ramen maakt dat niemand kan zien wat zich daar allemaal afspeelt.

Zelfs de outfits van Diana zijn tot in de finesses nagemaakt. Zo herkennen royaltyfans op de eerste foto van Kristen in haar rol ongetwijfeld de rode mantel, met zwarte blouse en zwarte hoed, die Diana droeg bij haar laatste kerstviering met de koninklijke familie in 1993.

De belangstelling voor Diana is door de populariteit van haar zonen enorm toegenomen. Dit jaar zou zij bovendien zestig geworden zijn. Haar fatale ongeluk in Parijs is in 2022 vijfentwintig jaar geleden.