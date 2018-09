Vijf mannen melden zich bij advocaat om #metoo

Plasman was in de uitzending om een toelichting te geven op een opmerking die hij vorige week maakte in een talkshow bij MAX. Toen vertelde hij dat er mannen waren die zich bij hem hadden gemeld omdat ze vreesden dat seksueel ongepast gedrag uit het verleden in de publiciteit zou komen.

Over de identiteit van de mannen liet Plasman niets los. Wel zei hij dat onder hen een man zat die zo bekend is dat er veel ophef in de media zal komen als de zaak in de publiciteit komt.

Raad

Volgens Plasman komen de mannen vooral bij hem om raad te vragen over hetgeen ze moeten doen als ze worden beschuldigd. „De mannen zijn echt bang”, zei de advocaat. „Iemand die wordt beschuldigd, staat meteen al met 5-0 achter. Als er iets over je wordt gezegd, ben je eigenlijk al veroordeeld. Daar kom je nooit meer vanaf.”

Plasman is de advocaat van Gijs van Dam. De tv-producent wordt door Jelle Brandt Corstius beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Dat zou zijn gebeurd in 2002 toen de twee werkzaam waren bij het programma Barend & Van Dorp. In juli besloot het Openbaar Ministerie de aangiftes die Van Dam en Brandt Corstius tegen elkaar hadden gedaan te seponeren. Inmiddels heeft Van Dam een nieuwe aanklacht tegen Brandt Corstius ingediend.