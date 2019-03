Fans en artiesten bidden voor Aretha Franklin

„Ik bid voor de Queen of Soul”, twitterde Mariah Carey, die in 1988 met haar optrad. Chance the Rapper postte een huilende emoji gekoppeld aan een video van Franklins epische optreden op de 2015 Kennedy Center Honors ceremonie, waar ze Carole King eerde door haar nummer (you make me feel like) A Natural Woman te zingen. Beelden van dat optreden, waarbij niet alleen King, maar ook toenmalig president Barack Obama en zijn vrouw Michelle tot tranen toe werden geroerd, gingen de wereld rond.

Missy Elliott, Ciara, Paula Abdul en Carnie Wilson behoorden tot de talrijke beroemdheden die zich aansloten bij de eerbetonen en gebeden voor Franklin. Ook Hamilton-maker Lin-Manuel Miranda sloot zich aan bij wat hij omschreef als „de melkweg van gebeden voor Aretha.”