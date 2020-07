Dochtertje Mascha Feoktistova kreeg minuten geen adem

„De bevalling duurde 25 uur, haar arm is gebroken en als we er klaar voor zijn zullen we dit verhaal delen”, liet de vlogster kort na de bevalling al weten. Nu blijkt echter dat hun dochtertje ook minutenlang geen adem kreeg.

„Stel, je kind moet gereanimeerd worden (dat hadden wij), dan duiken er tientallen mensen op af. Wat nou als zoiets thuis gebeurt? Ik zou dus nooit thuis willen bevallen, maar nu al helemaal niet meer”, schrijft Mascha in haar Instagram Stories.

Kort daarna vult ze haar bericht aan. „Trouwens, ik zeg reanimatie, Gregor zegt beademing/zuurstof, want minuten geen adem. Het is een beetje verwarrend, maar dat zijn natuurlijk precies de vragen die we kunnen stellen in het nagesprek.”

Ook benadrukt ze het erg lief te vinden dat iedereen met haar meeleeft, maar dat het minstens zo heftig is voor de vader. „Gregor heeft er misschien nog wel meer moeite mee, want hij heeft het heel bewust gezien. Het gebeurde in een andere kamer. Ik was veel te rozig en snapte er niets van. Wat ik nu leer is dus dat je nooit de partner moet vergeten.”