Willibrord FREQUIN: ’Ik ben eindelijk rustig’

Willibrord Frequin is na zijn reis door Azië een compleet anders mens geworden. „Nu pas zie ik hoe gelukkig je kunt zijn met weinig.” Ⓒ Eigen foto

Hij was de brutaalste reporter van het scherm, maar WILLIBRORD FREQUIN is sinds deze zomer eindelijk een ’rustige man’ geworden. De ommekeer voltrok zich tijdens een reis door Azië met GERARD COX, PETER FABER en BARRIE STEVENS. Beter laat dan nooit, heet het programma dat hij daar opnam. „Vrouwtjes in Vietnam leerden me een blij mens te zijn...”