Aretha Franklin thuis in hospicezorg

The Queen of Soul, die al jaren strijdt tegen kanker, wordt omringd door haar familie, die gevraagd heeft om gebeden en privacy. Veel fans en collega’s hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat het slecht gaat met Aretha.

„Ik bid voor de Queen of Soul”, twitterde Mariah Carey, die in 1988 met haar optrad. Chance the Rapper postte een huilende emoji gekoppeld aan een video van Franklins epische optreden op de 2015 Kennedy Center Honors ceremonie, waar ze Carole King eerde door haar nummer (You Make Me Feel Like) A Natural Woman te zingen. Beelden van dat optreden, waarbij niet alleen King, maar ook toenmalig president Barack Obama en zijn vrouw Michelle tot tranen toe werden geroerd, gingen de wereld rond.

Het 76-jarige icoon trad voor het laatst op in november 2017 tijdens een benefietgala voor de Elton John AIDS Foundation.

Bekijk ook: Fans en artiesten bidden voor Aretha Franklin