Hans Klok wil het goedmaken met Ilse DeLange

In de ochtendshow op 100%NL verduidelijkte Hans dinsdag dat hij verder niets tegen Ilse heeft. „Ik moet het er wel bij zeggen – want niemand leest natuurlijk dat hele interview – ik vind haar een geweldige zangeres en een geweldige vrouw, maar dat leest niemand op zo’n moment.”

Hans kreeg na zijn ’sneer’ vorige week in het AD allerlei nare reacties van fans. „Ik kreeg het hele interview over mij heen met ’rot op naar Las Vegas’. Op zo’n moment word ik een beetje recalcitrant en denk je vooral: krijg de schijt, ik ga helemaal nergens op reageren! Het is maar een mening, en daarnaast… ik praat zelf ook met een accent”, aldus Hans. „Twee dagen daarna heb ik Ilse dan ook een berichtje gestuurd en haar gezegd: Ilse, het was niet mijn bedoeling om je te beledigen, ik vind je een fantastische zangeres, veel liefs van Hans Klok.”

„Ik hoop binnenkort met Ilse in Amerika een biertje te kunnen drinken”, besluit hij.