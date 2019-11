Sint Maarten staat voor de deur

Parade

Elf november is de dag... voor geknutselde lampionnen, lichtjes, gezang en suikergoed. Zodra het ’s avonds donker is mogen de kinderen weer langs de deuren om snoepjes op te halen. Dit weekend zijn er al activiteiten om in de Sint Maarten-sfeer te komen.

In Utrecht trekt de Sint Maarten Parade zaterdag door de binnenstad. Deze traditie is inmiddels uitgegroeid tot een straatfeest vol licht, muziek, dans en optredens. De optocht komt langs elf locaties met speciale optredens. Kaboom Festival zorgt voor effecten met Light Painting en op het Domplein maakt Keys of Light projecties op de Domtoren. Vrijdagavond brandt het vuur van Sint Maarten op het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum en ook zondag worden er nog stadswandelingen, lezingen en kinderactiviteiten georganiseerd.

Kijk voor de route en verder info op: sintmaartenutrecht.nl

Zelfreflectie

Het stralende middelpunt zijn: dat lijkt de opdracht van veel sociale media aan de gebruikers. In het vandaag te openen ’Youseum’ aan de Weesperzijde in Amsterdam, worden Instagrammers uitgedaagd om iets kritischer naar zichzelf te kijken. De bezoeker volgt een interactieve museumtour, waarbij hij kan ervaren hoe het is om te verdrinken in je eigen populariteit. Je loopt door een ’likes-factory’ en een gigantische ’infinity-room’, waar je een oneindige dosis van jezelf te zien krijgt.

Zoveel zelfliefde, is dat eigenlijk wel fijn? Ben je wel zo belangrijk dat je altijd maar in het middelpunt moet staan?

Het Youseum daagt uit om een maatschappelijke boodschap te omarmen, onder het motto ’Beauty with a message’. Feminisme, plastic soep, genderongelijkheid, allerlei vraagstukken komen op je weg.

De opening van het Youseum valt samen met de start van de Week van de Mediawijsheid, die duurt t/m 15 november.

Voor eksters

Eksters onder u opgelet! Het flonkert en glimt dit weekend in de Gashouder op het Amsterdamse Westergasbriekterrein. De Sieraad Art Fair is er voor de 18de keer te gast. Juwelenontwerpers uit binnen- en buitenland en hun galeries presenteren hun fraaiste stukken. En het goede nieuws is: alles is te koop.

Ⓒ Foto Sieraad Art Fair

Speciale aandacht is er dit jaar voor Marjan Unger. De Nederlandse kunsthistorica die vorig jaar overleed, leefde voor het sieraad. Ze schreef er boeken over, organiseerde tentoonstellingen, hield lezingen. Haar levensmotto was: zonder wrijving geen glans. Kortom, ze ademde sieraden.

In het hart van de beurs een eerbetoon aan haar ingericht met speciale ontwerpen van bekende designers zoals Gijs Bakker, Paul Derrez, Felieke van der Leest en Beppe Kessler.

Meer info en kaarten: sieraadartfair.com

Honderd jaar samenzang

Het koor van de in 1919 opgerichte Christelijke oratorium vereniging (COV) Excelsior uit Huizen viert morgen haar 100-jarige bestaan met een prachtig jubileumconcert in de Grote Kerk in Naarden. Onder leiding van dirigent Toon de Graaf zal het voltallige koor, onder begeleiding van het Promenade Orkest, onder meer ‘Gloria’ van Vivaldi, ’Psalm 42’ van Mendelssohn en ‘Messa di Gloria’ van Puccini ten gehore brengen.

Kaarten: www.covexcelsior.nl