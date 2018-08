Biddinghuizen klaar voor drie dagen Lowlands

Festivalgangers kunnen de 26e editie vrijdag starten met een yogasessie in de India-tent of kiezen voor de komische talkshow Goeiemorgen Lowlands! vol met vooruitblikken, interviews en sketches. Rond 12.00 uur barst het middagprogramma los met The Fever 333 in de India en Festimi Soundsystem in de Hacienda-tent. Later op de dag staan onder meer Gorillaz, Blaudzun, The War On Drugs, The Wombats en De Jeugd van Tegenwoordig op het programma. Ook onder meer Kendrick Lamar, N.E.R.D., Dua Lipa, De Staat, Patti Smith en De La Soul geven in het weekend een optreden op een van de twaalf podia.

Behalve muziek is er tijdens Lowlands ook aandacht voor literatuur, beeldende kunst, wetenschap en comedy. Zo houdt vicepremier Kajsa Ollongren een pleidooi over rechten als vrijheid, democratie en persvrijheid en vertelt Ferry Zandvliet over de terroristische aanslag op de Bataclan in Parijs die hij overleefde. Ook Milou Deelen is te gast. De studente ging vorig jaar viral met een filmpje over slutshaming en strijdt met open vizier voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Op het comedy-podium kan geluisterd en gelachen worden bij shows van Arjen Lubach, Lebbis, Eva Crutzen, Klikbeet en Stefano Keizers.

Hints

Wetenschappers van Lowlands Science nodigen bezoekers ook dit jaar weer uit om mee te doen aan een aantal onderzoeken. Hoe kunnen mensen en robots elkaar bijvoorbeeld begrijpen met behulp van gebaren? Door bezoekers een op hints gebaseerd spel te laten doen met een robot hoopt Tilburg University daar meer over te weten te komen.

Nieuw dit jaar is een dagelijks faalcollege onder leiding van Lucky Fonz en een ‘secret bar’ waar een speciale sleutel voor nodig is. Bezoekers kunnen ook alvast kennismaken met het duurzame voedsel van de toekomst. In Brasserie 2050 kunnen zij een insectenburger en gekweekt vlees proeven.

In de nacht van zondag op maandag kunnen de echte diehard tijdens een optreden van Max Cooper nog een laatste keer met de voetjes van de vloer. Maandag rond het middaguur moet iedereen het terrein verlaten.